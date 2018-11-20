Скільки коштує iPhone насправді: названа шокуюча ціна

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Відзначається, що доходи компанії істотно знизилися за останні роки

Незважаючи на те, що ціни на роздрібну купівлю флагманських моделей iPhone невпинно зростає, доходи Apple від продажу кожного апарату знизився. Зменшення прибутку обумовлено безліччю причин, серед яких – необґрунтована вартість брендового гаджета. Про це розповідає Techinsights.

Про зниження прибутку свідчить порівняльний графік, що включає в себе дані про маржинальність всіх смартфонів Apple, які коли-небудь виходили на ринок.

Фото: (techinsights.com)

Виходячи з даних, отриманих під час дослідження стало відомо, що найбільше компанія заробила на продажу iPhone 3Gs, це було понад 9 років тому, коли за кермом стояв Стів Джобс. Однак по мірі впровадження у фірмові смартфони нових технологій на кшталт Retina-дисплея, маржинальність стала падати, досягнувши мінімуму на iPhone SE (всього 53%).

Зараз, якщо вірити графікам TechInsights, дохід, який Apple отримує з кожного проданого iPhone, встановився на позначці 60%, що менше рекорду, встановленого iPhone 3GS з його 74%. Правда, графік не враховує дані про продажі старшої модифікації iPhone XS Max з об'ємом 512 ГБ накопичувача. Остання приносить виробникові зверху 350 доларів у порівнянні з базовою версією при додаткових витратах на пам'ять в розмірі 70 доларів.

Отже, якщо вартість iPhone XS 37-50 тисяч гривень, то з кожного телефону компанія отримує чистого прибутку 22-30 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Apple скоротила замовлення на виробництво нових iPhone.

Раніше ми розповідали, що у Швейцарії ряд банків запідозрили у змові проти Apple Pay і Samsung Pay.

До цього повідомлялося, що компанія Apple через обвалення акцій втратила близько 70 млрд доларів.

Відео: (video.rbc.ua