Помер відомий український професор

Вченому було 90 років

В окупованому Донецку 15 березня помер академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор Валентин Мамутов. Він помер після тривалої хвороби. Про це повідомила прес-служба Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Йому було 90 років.

"Валентин Карлович - людина з великим серцем, який з турботою ставився до колегам, друзям і знайомим. Не було і жодної миті, коли б він не прислухався до тих проблем, з якими зверталися до нього не тільки науковці, а й практикуючі юристи, представники центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій", - згадують про нього на сайті НАН України.

Фото: Валентин Мамутов (iepd.kiev.ua)

Валентин Карлович завжди замислювався над шляхами вибудовування взаємин у суспільстві, організації влади та адміністративно-територіального устрою. Саме завдяки зусиллям Валентина Карловича були закладені основи постійно діючої дискусійної платформи "Місто, регіон, держава: проблеми розподілу повноважень", відзначають екс-співробітники.

Професор очолював Інститут економіко-правових досліджень в Донецьку, а згодом став його почесним директором. Після початку війни на Донбасі інститут переїхав у Київ.

Зазначимо, що Мамутов до останнього дня свого життя жив у Донецьку. З-за важкої хвороби родичі не змогли його перевезти на підконтрольну територію.

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