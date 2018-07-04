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"Швидше за все, під амфетаміном": в Чернігові роми напали на перехожого (фото)

STYLERLIFE        04.07.2018 - 12:19
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Роми намагалися пограбувати чоловіка, але їм завадили очевидці

У Чернігові роми побили чоловіка, намагаючись його пограбувати. Про цей інцидент розповів Олександр Тарнавський на своїй сторінці в Facebook.

"Поверталися з дружиною додому з магазину. Помітили, як на іншій стороні вулиці дві людини "циганської національності" б'ють чоловіка, крадуть у нього сумку і починають бігти. Погнався за ними. Разом зі мною за ними погнався небайдужий перехожий. Хвилин через 10 біганини "роми" втомилися бігти і запропонували забрати сумку і відпустити їх. Принципово продовжив погоню. Прямо під першою школою моя плюха зупинила втікача, внаслідок чого він ефектно намертво впав у клумбу", - розповів очевидець.

Фото: Один з ромів (facebook.com/TarnavskyiOleksandr)

З'ясувалося, що нападники – роми з Молдови, які проживають у Чернігівській області. Одному з них 17 років, а другому – 31 рік.

"Швидше за все, знаходилися під впливом алкоголю і амфетаміну, але на запевнення я не їздив – брехати не буду. Напад на мужика бачили чоловік 20-30, але втрутився зі мною тільки один чоловік. Люди не будьте байдужі, бо колись і до вас хтось поставиться байдуже в схожій ситуації", - зазначив чоловік.

Фото: Один з ромів (facebook.com/TarnavskyiOleksandr)

"А потім всі кажуть, що постраждали ні в чому невинні цигани". А що вони вміють?" - написав Тарнавський.

Він додав, що бідні роми змушені красти, а багаті торгують наркотиками.

"Засуньте в одне місце толерантність і "немає поганих націй, є погані люди", - підсумував юрій Тарнавський.

Скріншот поста (facebook.com/TarnavskyiOleksandr)

Раніше повідомлялося, що у Києві роми жорстоко побили місцевого жителя.

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Теги: цыгане, нападение
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