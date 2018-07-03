"Швидку не пустили": з'явилися деталі про отруєння дітей у Київській області

Одна дитина перебуває в комі

Батьки постраждалих від отруєння вихованців табору та медики стверджують, що адміністрація табору тягнула з викликом лікарів. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що симптоми отруєння у дітей почали з'являтися ще 2 липня рано вранці. Але адміністрація табору "Славутич", який знаходиться в Переяславі-Хмельницькому, чомусь не звернулася за допомогою медиків відразу.

Лікарі обласної лікарні дізналися про проблеми зі здоров'ям у дітей близько 15 години дня за своїми власними каналами і відправили в табір машину швидкої допомоги, але їх не пустили на територію.

Дзвінок медикам поступив з табору тільки пізно ввечері. Повідомили, що одна дитина знаходиться в дуже важкому стані.

Всього постраждало 12 дітей, їх госпіталізували в медичний ізолятор табору і діагностували розлад шлунково-кишкового тракту. Всі вони перебувають у задовільному стані.

Одна дівчинка, 8-річна Марго, учениця спортивної Школи Дерюгіних, знаходиться у важкому стані. Дівчинку доставили в київську лікарню "Охмадит". Відомо, що вона впала в кому.

Зараз на територію табору нікого не пускають, а причини отруєння дітей з'ясовуються. Батьки планують забрати дітей додому.

Власницею табору "Славутич" виявилася коханка екс-президента України Віктора Януковича – Любов Полєжай. Саме вона в офіційному реєстрі вказана як кінцевий бенефіціар установи.

До речі, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння дітей у Київській області.

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