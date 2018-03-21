Злетіла з траси: під Києвом перекинулася маршрутка

На щастя, істотно ніхто не постраждав

У Київській області маршрутка з пасажирами вилетіла в кювет і перекинулася. Як повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці Facebook, ДТП сталося на трасі Київ – Одеса.

Маршрутка з пасажирами рухався у бік Києва. В селі Саливонки, на слизькій дорозі мікроавтобус злетів з траси і перекинувся. На щастя, ніхто серйозно не постраждав.

Відео: Маршрутка перекинулася під Києвом (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що у Запоріжжі перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі. Відзначається, що постраждали дві жінки - 1975 і 1985 років народження та чоловік 1983 року народження.