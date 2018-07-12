Смерть бійця в лікарні: лікарі Кривого Рогу прокоментували звинувачення в халатності

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Військовий заявляв, що лікарі проявляли недбалість

У лікарні Кривого Рогу, де помер боєць Володимир Близнюк, прокоментували звинувачення в халатності лікарів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Володимир Близнюк отримував лікування за рахунок бюджетних коштів і благодійної та гуманітарної допомоги. За даними лікарів, це становило понад 65 грн на добу. В цілому витрачена сума склала понад 5 тис. грн.

"Особистих коштів хворий на медикаменти і обстеження не витрачав", - стверджують лікарі.

У лікарні повідомили що 27 липня, з моменту госпіталізації бійця, він отримав лікування, а з 29 липня - харчування.

Лікарі відповіли, що не дивлячись на "інтенсивну терапію, спрямовану на корекцію діяльності життєво важливих органів і систем", хвороба прогресувала. 8 липня пацієнт помер.

10 липня було проведено судово-медичний розтин, який повністю підтвердив діагноз, поставлений лікарями.

Сам же Володимир Близнюк оголошував голодування через "недбалість лікарів". Боєць говорив, що в лікарні йому відмовили в безкоштовному наданні медичних препаратів. Замість цього йому видали список необхідних ліків, які йому потрібно купити за свій рахунок.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі помер оголосив голодування боєць АТО.

Медики стверджують, що причиною загибелі бійця АТО стала його залежність.

"У четвер заввідділенням застукав Володимира за прийомом наркотиків. У нього була печінкова недостатність, яка через це могла посилиться", - підкреслила головлікар 16-ї лікарні Ігор Криштопа.

Слід уточнити, що раніше боєць АТО оголосив голодування через те, що йому не надається медична допомога, а грошей на лікування у нього не було.

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