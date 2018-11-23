Смерть вчительки від менінгіту в Рівному: батьки не пускають дітей до школи

Фото: РБК-Україна

Після смерті вчителя третина школярів залишається вдома

11 листопада, в неділю від менінгіту у Рівненській міській лікарні померла вчителька початкових класів. Зараз класи цієї школи напівпорожні, оскільки батьки не хочуть відпускати своїх дітей на заняття. Про це інформує Сьогодні.

Вчителька початкових класів Олена Фурман померла в день свого народження, в той день їй виповнилося лише 23 роки. Причина смерті - менінгіт. Цей діагноз налякав всю школу, і зараз в молодших класах на уроки не ходить третина учнів.

Також відомо, що в класі померлої вчительки четверо учнів виявилися носіями інфекції. Вони не хворі, але можуть заразити інших, так як інфекція передається повітряно-крапельним шляхом.

"Я проти, щоб пускати дитину в школу. Переживаємо про здоров'я дітей. Хотіли б, щоб на карантин закрили школу, щоб небезпека минула", - кажуть схвильовані батьки учнів.

У свою чергу, директор запевняє, що немає ніяких причин для хвилювань, оскільки в школі провели знезараження класів, де викладала вчителька. А діти, які були носіями захворювання, зараз проходять лікування.

Епідеміологи обстежили 50 учнів і 30 педагогів і прийшли до висновку, що закривати школу не потрібно, оскільки інкубаційний період менінгококової інфекції вже минув.

Однак заради власного спокою ще 30 школярів з ініціативи батьків здали аналізи. Чи є у цих дітей менінгококова інфекція епідеміологи повинні з'ясувати найближчим часом. Лише тоді учням дозволять прийти на заняття в школу, де трапилася трагедія.

Як повідомлялося раніше, у Сумах у десяти підлітків одночасно діагностували небезпечне захворювання - менінгіт.

Також ми писали про те, що в Харкові у першокласника однієї зі шкіл Слобідського району виявили небезпечну інфекцію. До вечора у хлопчика піднялася висока температура, а через кілька днів з'явився висип.

Нагадаємо, що в США в штаті Техас чоловік помер після відпочинку на курорті через смертельну амебу, яку підчепив в басейні.

Відео: РБК-Україна