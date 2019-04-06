Смертельно небезпечно: Комаровський розкрив всю правду про популярні ліки

Доктор Комаровський розповів про шкоду аспірину для дітей (ілюстративне фото: pixabay.com)

Доктор Комаровський вважає, що аспірин викликає смертельне захворювання

Доктор Комаровський розповів про шкоду аспірину для дітей, незважаючи на широку практику його використання. На думку Євгена Комаровського ацетилсаліцилова кислота призводить не тільки до алергії і роздратування, але навіть до важких уражень головного мозку і печінки. Все що потрібно знати про аспірин педіатр написав у себе в Instagram.

Як пише доктор Комаровський, спочатку було доведено, що аспірин здатний чинити шкідливий вплив на слизову оболонку шлунка, після чого активність його застосування спала, проте в якості жарознижуючого засобу він використовується так само часто.

"Але виявилося, що зміни слизової оболонки шлунка і інші побічні ефекти ацетилсаліцилової кислоти (кровотечі, спазм бронхів) — це все квіточки. Про ягідки вперше заговорили в 1963 р., коли було описано дуже небезпечне захворювання, що проявляється тяжким ураженням головного мозку і печінки. Хвороба ця отримала назву синдром Рея", - пише доктор.

В медицині виділяють лише три групи факторів, що викликають це захворювання:

вроджені порушення обміну речовин;

інфекції — частіше вірусні (грип, кір, вітряна віспа), рідше бактеріальні (гемофільна інфекція типу b);

прийом медикаментів, найчастіше саме ацетилсаліцилової кислоти.

Причина розвитку синдрому Рея точно не встановлена до цього часу.

"Небезпека синдрому Рея непорівнянна ні з якими виразками, кровотечею і бронхоспазмом — навіть у найкращих реанімаційних відділеннях гине кожен другий хворий. Ймовірність захворювання максимальна віком 4-12 років. Ймовірність розвитку синдрому Рея невелика. Але ризик є. І мова йде про те, що застосування ацетилсаліцилової кислоти на фоні вірусних інфекцій в дитячому віці може стати причиною смертельно небезпечної хвороби", - зазначає лікар.

Доктор Комаровський розповів про шкоду аспірину для дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровський підсумував, що дітям до 15-річчя використовувати в порядку самолікування ацетилсаліцилову кислоту в якості жарознижуючого засобу не можна.

Нагадаємо, що раніше Комаровський назвав головні принципи виховання дітей.

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