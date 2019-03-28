Смертельно небезпечний: в Україні заборонили популярний препарат для жінок

В Україні під заборону потрапив оральний контрацептив Жанін німецької кампанії Bayer. Причиною стало те, що даний препарат може нести смертельну загрозу для жінок. Про це інформує Росспоживнагляд.

У складі препарату були виявлені такі небезпечні речовини, як етинілестрадіол і диеногест, які підвищують ризики венозної тромбоемболії в 1,6 рази у порівнянні з іншими компонентами контрацептивів.

Міністерство охорони здоров'я розглядає проект щодо внесення змін в інструкцію таблеток. Також відомство попереджає, що гостру закупорку судин можуть викликати будь-які протизаплідні препарати. Тому перед їх застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, що препарат Жанін використовувався з метою надійного запобіганню від небажаної вагітності. До плюсів відносили такі фактори як: відсутність набору ваги та нормалізація жирної шкіри.

Ми писали, що в Україні під заборону потрапили відразу 18 препаратів київського походження. Постійну заборону встановили щодо усунення порушень ліцензійних умов та лист Державного підприємства "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН".

Раніше під заборону потрапили популярне ліки від кашлю, які виявилися небезпечними для життя. В ході нових доклінічних випробувань препарату "Ереспал" було виявлено побічний ефект.

Ми повідомляли, що в Україні заборонять тестування косметики на тваринах. Також перелік заборонених інгредієнтів буде збільшено в 3 рази, виробники зможуть використовувати тільки безпечні барвники, консерванти, УФ-фільтри.