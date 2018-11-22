Смертельна ДТП у Харкові: експерт вважає, що Зайцева отримає мінімум

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Експерт зазначив, що чекати справедливого суду не варто

Експерт з безпеки Сергій Шабовта висловив припущення про те, що винуватицю жахливої ДТП у Харкові Олену Зайцеву не будуть сильно карати і вона отримає мінімальний термін. Про це експерт розповів у коментарі для видання "ГолосUA".

Сергій Шабовта вважає, що винні у смертельній ДТП, яка сталася у жовтні минулого року в Харкові на вулиці Сумській, понесуть покарання, але воно буде істотно мінімізовано.

"Винні в цій жахливій ДТП, безумовно, понесуть покарання, але воно буде мінімізовано до сміхотворних розмірів. Але, навіть враховуючи широкий громадський резонанс, потужного і справедливого рішення очікувати не варто", - зазначив експерт.

Він вважає, що за рік зникла гострота сприйняття і сильні почуття і емоції відчувають тільки родичі загиблих і постраждалі в аварії.

"Цей резонанс швидко проходить, особливо в наших умовах, коли суспільство перенасичене подібними питаннями і вже немає особливої гостроти сприйняття і так далі. Зараз вже можна підтасовувати факти, буде багато різних версій, найнеймовірніші припущення конспірологічні. У підсумку Зайцевій будуть аплодувати, одягнуть на голову вінок і "поведуть під руки" далі", - вважає Сергій Шабовта.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у суді над Зайцевою і Дроновым висновки експертизи пояснювали за допомогою іграшки.

А також розповідали про те, що у справі Зайцевої та Дронова адвокати знайшли нестиковки.

Відео: РБК-Україна