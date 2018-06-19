Смертельне ДТП на трасі Київ-Харків: з'явилися деталі трагедії (фото)

В аварії загинув відомий бізнесмен

В Полтавській області на трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП. В результаті аварії загинув відомий бізнесмен, який був за кермом авто, і 37-річна жінка. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

ДТП сталося в понеділок, 18 червня, близько 20:00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський в селі Вила Лубенського району.

Автомобіль Audi, яким, за даними поліції, керував 45-річний житель Харкова, зіткнувся з відбійником з подальшим перекиданням і спалахом машини.

Фото: Аварія (pl.npu.gov.ua)

Фото: ДТП (pl.npu.gov.ua)

Фото: Аварія (ДСНС Поліція Полтавщини)

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 37-річна пасажир автомобіля - мешканка Харкова отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці аварії.

Водій авто помер в реанімаційному відділенні лікарні.

Правоохоронці з'ясовують обставини і причини ДТП.

Видання "Факти" повідомляє, що за кермом автомобіля Audi А8 перебував відомий бізнесмен - засновник і власник фірми "Променергобуд Україна" Олександр Яковенко.

З фірмою пов'язані ТОВ "Будгарант-7" і "МБЦ", які більше десяти років ремонтують дороги в Полтаві.

Раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП.

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