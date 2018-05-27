Смертельне селфи школяра: передчасно названі причини події

Можливою причиною загибелі одинадцятикласника вважається мокра після дощу покрівля

Трагедія сталася ввечері 26 травня у Стрию, що на Львівщині. Там школярі-одинадцятикласники, залізли на дах місцевого торгового центру, вирішили зробити фотографію на пам'ять. Один з хлопців оступився і впав з висоти 10 метрів. Врятувати його не вдалося, інформує ТСН.

Загиблого хлопця звали Костянтин. Він з друзями написав ЗНО з української мови і вирішив це відзначити. Хлопці гуляли до пізнього вечора. Приблизно в 22:00 вони вирішили зробити селфі на даху торгового центру висотою в 3 поверхи. Хлопці залізли туди по пожежній драбині. Що сталося далі – не зрозуміло досі, відомо тільки про наслідки: один з хлопців впав з 10-метрової висоти і розбився на смерть.

Крики переляканих підлітків першою почула місцева мешканка, яка проживала неподалік. Вона відразу ж зрозуміла, що щось сталося, і побігла на допомогу. Сама ж і викликала швидку. На жаль, травми у хлопця, що впав з даху були не сумісні з життям. Лікарям не вдалося врятувати дитину.

"Хлопець перебував у стані клінічної смерті, без ознак дихання, серцебиття, зовні на тілі були ознаки численних пошкоджень", - розповів журналістам заступник головного лікаря Стрийської центральної районної лікарні Олексій Ігнатов.

Поліцейські, що розслідують інцидент, розповідають, що незадовго до цього в Стрию пройшов дощ, після чтого дах торгового центру став слизьким. Найімовірніше, Костянтин, який не дожив до свого 17-го дня народження, підсковзнувся і полетів вниз. Є також версія, що штовхнули хлопця навмисно, однак її поки що ніхто всерйоз не розглядає. Існує думка, що школярі були п'яні або як мінімум підпитку, однак поки що її ніхто не підтверджує.

Відео: у Стрию школяр впав з даху ТЦ при спробі зробити фото (tsn.ua)

Нагадаємо, раніше в Тернополі стався схожий випадок. З 5 поверху місцевого призовного пункту спробував вилізти призовник, щоб залишити частину. Він не розрахував сил і впав вниз. Хлопець дивом залишився живий, зараз йому нічого не загрожує.

Видео: video.rbc.ua