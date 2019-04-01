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Сніги та морози повертаються: синоптики засмутили прогнозом

STYLERЖиття    01.04.2019 - 06:35
Сніги та морози повертаються: синоптики засмутили прогнозом
Ілюстративне фото (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на початку квітня готує температурний стрибок

Погода в Україні на початку квітня готує неприємний сюрприз - через кілька теплих та сонячних днів до нашої країни повернеться похолодання й опади у вигляді снігу та дощів. Так, на більшій частині території вже від середи в нічний час температура повітря буде нижче нуля. Такий прогноз дали синоптики на сайті Українського гідрометцентру.

Якщо 1 квітня залишиться сонячним і переважно без опадів, то вже у вівторок жителям деяких регіонів варто готувати одяг потепліше і брати з собою парасольки.

Сніги та морози повертаються: синоптики засмутили прогнозом

Карта погоди (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

2 квітня в Харківській області очікується сніг, а в Луганській області пройдуть дощі.

Морозні ночі прогнозуються в північних, центральних і західних регіонах.

Сніги та морози повертаються: синоптики засмутили прогнозом

2 квітня на Сході очікуються опади

У південних областях українцям буде тепліше, проте 3 квітня в Одеській, Миколаївській і Запорізькій обласях, а також в Криму стовпчики термометрів невблаганно почнуть знижуватися.

Сніги та морози повертаються: синоптики засмутили прогнозом

3 квітня опади пройдуть у всіх східних областях

У середу випаде сніг в східних областях: опади пройдуть у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях.

4 квітня синоптики попереджають про заморозки практично по всій території України, хіба що в Криму буде тепліше.

Сніги та морози повертаються: синоптики засмутили прогнозом

4 квітня майже по всій Україні буде сухо

У четвер опади у вигляді снігу вже припиняться, проте морозна погода збережеться.

Під кінець робочого тижня і напередодні вихідних в Україні трохи потеплішає. У п'ятницю температура повітря підвищиться, а жителів Закарпатської області очікує до +16 градусів.

Сніги та морози повертаються: синоптики засмутили прогнозом

У п'ятницю нарешті знову потеплішає

Як повідомлялося, раніше відомий синоптик Наталка Діденко також розповіла українцям про прийдешнє похолодання.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня весна.

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць. Серпень в 2019 році загрожує стати холодним і дощовим.

У Карпатах можуть зійти лавини Весни поки не видно: синоптики налякали українців різким похолоданням
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