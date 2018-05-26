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Сонячно, місцями дощі: синоптики попередили українців про грозові фронти

STYLERLIFE        26.05.2018 - 10:34
Фото: гроза (city-adm.lviv.ua)
Фото: гроза (city-adm.lviv.ua)

Жителів декількох регіонів України накриють дощі з грозами

Сьогодні, 26 травня, відразу в декількох областях нашої країни очікується грозові фронти і невелике похолодання. Про це йдеться в прогнозі українського гідрометцентру.

Так, "цілодобові" дощі з грозами накриють майже всю частину західної України. Жителям Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей варто очікувати невеликого похолодання й дощів.

Температура в деяких регіонах знизиться до 21-23 градусів тепла, в той час як в інших областях цей показник буде на рівні 23-28 за Цельсієм.

Також до негоди варто підготуватися жителям південних регіонів України . В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях до дощів з грозами. Температура за вікном буде на рівні 23-25 градусів тепла.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

У той же час мешканців центральних, північних і східних областей сьогодні очікує сонячна і тепла погода. Середня температура буде на рівні 22-24 тепла вдень. Вночі цей показник впаде до рівня 12-14 градусів за Цельсієм.

Жителям столиці сьогодні варто очікувати безхмарної й теплої погоди. Повітря вдень прогріється до 21-23 градусів тепла. Вночі цей показник буде показувати 13-15 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

До речі, українців в 2018 році чекають довгі вихідні, пов'язані зі святом Трійцею. Люди будуть відпочивати з 26 по 28 травня. Народний синоптик Леонід Горбань розповів, яку погоду варто очікувати в ці дні.

Також синоптик розповів, що в понеділок, 28 травня, грозові хмари практично покинуть територію України, зачепившись лише за верхівки Карпат: у цей день по всьому Закарпаттю вдень і вночі очікуються дощі, а також найспекотніші температури в країні – до 28 градусів тепла.

Трійця в 2018 році: історія та традиції свята (video.rbc.ua)

"Невелике похолодання": синоптики дали прогноз погоди на довгі вихідні "Дощі завадять збору врожаю": синоптик розповів, якою буде погода цього літа
Теги: погода, Дождь, гроза
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