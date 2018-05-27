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Сонце і грозові дощі: синоптики вказали на регіони, які "накриє" негода

STYLERLIFE        27.05.2018 - 12:20
Фото: дощ (facebook.com/mandruiuchyukrainoiu)
Фото: дощ (facebook.com/mandruiuchyukrainoiu)

Жителів декількох областей очікують сильні дощі

Сьогодні, 27 травня, практично на всі території України очікується сонячна погода, проте деяким областям "не пощастить". Про це йдеться в прогнозі українського гідрометцентру.

Так, північні області України очікує сонячна і тепла погода без опадів. Температура за вікном буде на рівні 21-24 градусів тепла, а вночі опуститися до 8-10 за Цельсієм.

Жителів центральних регіонів також очікує приємна погода: вдень повітря прогріється до 23-24 градусів тепла. Будь-яких опадів очікувати не варто. Вночі стовпчик термометра показуватиме 10-12 за Цельсієм.

Схожа погода буде у південній та східній Україні. Середній показник температури буде на рівні 22-25 градусів тепла. Дощів чекати не варто. Вночі термометр буде показувати 10-16 за Цельсієм.

У той же час на західній Україні пройдуть часткові дощі з грозами. Їх варто очікувати на Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Температура там буде на рівні 24-26 градусів тепла вдень, а вночі – близько 10-16 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

На території Києва та області сьогодні варто чекати теплої та безхмарної погоди. Стовпчик термометра буде на рівні 22-24 градусів тепла вдень і 7-11 за Цельсієм вночі.

Фото: прогноз погоди з Києва та області (meteo.gov.ua)

До речі, український синоптик Леонід Горбаль розповів, яку погоду слід чекати цього літа. Синоптик розповів, що перший літній місяць буде рівним і теплим, без різких перепадів температури.

За його словами, до 9 червня вдень температура буде підніматися до 25-28 градусів, потім на кілька градусів знизиться в короткий період дощів, які пройдуть 11-13 червня. Після цього, до початку третьої декади місяця, погода буде спекотною - температура підніметься до 30 градусів - і без опадів.

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Теги: погода, Дождь, гроза
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