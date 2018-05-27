Сонце і грозові дощі: синоптики вказали на регіони, які "накриє" негода

Жителів декількох областей очікують сильні дощі

Сьогодні, 27 травня, практично на всі території України очікується сонячна погода, проте деяким областям "не пощастить". Про це йдеться в прогнозі українського гідрометцентру.

Так, північні області України очікує сонячна і тепла погода без опадів. Температура за вікном буде на рівні 21-24 градусів тепла, а вночі опуститися до 8-10 за Цельсієм.

Жителів центральних регіонів також очікує приємна погода: вдень повітря прогріється до 23-24 градусів тепла. Будь-яких опадів очікувати не варто. Вночі стовпчик термометра показуватиме 10-12 за Цельсієм.

Схожа погода буде у південній та східній Україні. Середній показник температури буде на рівні 22-25 градусів тепла. Дощів чекати не варто. Вночі термометр буде показувати 10-16 за Цельсієм.

У той же час на західній Україні пройдуть часткові дощі з грозами. Їх варто очікувати на Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Температура там буде на рівні 24-26 градусів тепла вдень, а вночі – близько 10-16 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

На території Києва та області сьогодні варто чекати теплої та безхмарної погоди. Стовпчик термометра буде на рівні 22-24 градусів тепла вдень і 7-11 за Цельсієм вночі.

Фото: прогноз погоди з Києва та області (meteo.gov.ua)

До речі, український синоптик Леонід Горбаль розповів, яку погоду слід чекати цього літа. Синоптик розповів, що перший літній місяць буде рівним і теплим, без різких перепадів температури.

За його словами, до 9 червня вдень температура буде підніматися до 25-28 градусів, потім на кілька градусів знизиться в короткий період дощів, які пройдуть 11-13 червня. Після цього, до початку третьої декади місяця, погода буде спекотною - температура підніметься до 30 градусів - і без опадів.

Трійця в 2018 році: історія та традиції свята (video.rbc.ua)