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Зійшла з розуму: Чичеріна знову осоромилася через Україну

STYLERЖиття    07.12.2018 - 14:16
Зійшла з розуму: Чичеріна знову осоромилася через Україну
Колаж РБК-Україна

Користувачі соціальної мережі припустили, що співачка вживає наркотики

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка отримала паспорт фейкової республіки "ЛНР", знову осоромилася через Україну. Про це написав на своїй страницев Facebook журналіст Денис Казанський.

Він опублікував скріншот поста Юлії Чичеріної в якому вона спробувала висміяти здатність українців брати участь у військових діях.

"Українці ніколи не вміли воювати, у них немає жодної перемоги за всю історію, тільки ганебні поразки, зрада і садизм, вони відразу здаються і здають своїх товаришів, замість них воюють неквапливі латиські біатлоністки, боязкі грузинські легіони, гей-інструктори з Америки, норвежці зі своїм мухоморним чаєм, що наділяє безстрашністю хуторян на час бою, стажери з "ігил", французи всіх кольорів, ось вона різношерста армія кривавого кондитера, а самі укропи в цей час воюють з російськими посольствами, пам'ятниками і церквами", - написала Чичеріна.

Зійшла з розуму: Чичеріна знову осоромилася через Україну

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Денис Казанський зазначив, що це не єдиний абсурдний пост російської співачки в інтернеті. Також у коментарях користувачі припустили, що Юлія Чичеріна знаходиться під впливом важких наркотичних речовин.

"Може, це стьоб такий? Ну не можна ж таке всерйоз писати?" - припустив Дмитро Сіманський.

"Може її змушують і це її італійський страйк, але безглуздість така, що на її тлі Машка Захарова - Мадлен Олбрайт", - написав Сергій Марущенко.

"Творча людина навіть з розуму сходить творчо", - зазначила Каріна Бабенко.

"Читаєш і відразу видно, що про мухоморовий чай людина знає не з чуток", - припустив Борис Дудка.

Зійшла з розуму: Чичеріна знову осоромилася через УкраїнуЗійшла з розуму: Чичеріна знову осоромилася через УкраїнуЗійшла з розуму: Чичеріна знову осоромилася через УкраїнуЗійшла з розуму: Чичеріна знову осоромилася через Україну

Скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Чичеріна відзначилася гучною заявою про Україну і назвала Одесу перлиною Росії.

А також розповідали про те, що Чичеріну висміяли за чергову оду Путіну.

Відео: РБК-Україна

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