Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Спасибі за медреформу": у Кривому Розі помер боєць АТО, який оголосив голодування

STYLERLIFE        08.07.2018 - 17:50
Ілюстративне фото: свічка (facebook.com)
Ілюстративне фото: свічка (facebook.com)

Причиною трагедії називають ниркову недостатність

Сьогодні, 8 липня, в 16-й лікарні Кривого Рогу помер демобілізований боєць АТО Володимир Близнюк, який раніше оголосив про голодування. Про це повідомило місцеве видання "Перший Криворізький".

"В ніч з 7 на 8 липня у Кривому Розі в 16-ї лікарні помер демобілізований боєць АТО Володимир Близнюк. До демобілізації криворожанин воював в зоні АТО у складі 17-ї танкової бригади. Він стверджував, що в медустанові його не забезпечують необхідними ліками", - йдеться в повідомленні.

У той же час медики стверджують, що причиною загибелі бійця АТО стала його залежність.

"У четвер заввідділенням застукав Володимира за прийомом наркотиків. У нього була печінкова недостатність, яка зчерез це могла посилиться", - підкреслила головний лікар 16-ї лікарні Ігор Криштопа.

Слід уточнити, що раніше боєць АТО оголосив голодування через те, що йому не надається медична допомога, а грошей на лікування у нього не було.

"Оголошую голодування. Супрун, Мурашко, Криштопа – горіти вам в пеклі. Дякуємо за медреформу", - написав Близнюк на імпровізованому плакаті.

Нагадаємо, 6 липня близько 18:00 сталася ДТП в Харків, в результаті якого позашляховик "Toyota" збив 19-річного чемпіона України з мотокросу. Нещасний випадок стався на проспекті Незалежності.

За наявною інформацією, 58-річна жінка-водій автомобіля "Toyota" допустила наїзд на хлопця, який пересувався на велосипеді. У важкому стані молодий чоловік був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню №4. Харків'янин помер у реанімації так і не прийшовши до тями.

Герої, загиблі в червні 2018 (videor.rbc.ua)

Відому українську артистку після інсульту перевели в столичну клініку У мережі показали винахід для ЗСУ, який допоможе зберегти життя бійцям (фото)
Теги: боец АТО, ВСУ, больница, медики
"Патріот і незламний борець": політики сумують через смерть Левка Лук'яненка
Кастрація і довічне ув'язнення: в Україні хочуть посилити покарання за педофілію
У Москві відбувся концерт на підтримку Сенцова (відео)
Хотів відкупитися за 50 грн: на трасі Тернопіль-Львів спіймали п'яного водія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся