"Спасибі за медреформу": у Кривому Розі помер боєць АТО, який оголосив голодування

Причиною трагедії називають ниркову недостатність

Сьогодні, 8 липня, в 16-й лікарні Кривого Рогу помер демобілізований боєць АТО Володимир Близнюк, який раніше оголосив про голодування. Про це повідомило місцеве видання "Перший Криворізький".

"В ніч з 7 на 8 липня у Кривому Розі в 16-ї лікарні помер демобілізований боєць АТО Володимир Близнюк. До демобілізації криворожанин воював в зоні АТО у складі 17-ї танкової бригади. Він стверджував, що в медустанові його не забезпечують необхідними ліками", - йдеться в повідомленні.

У той же час медики стверджують, що причиною загибелі бійця АТО стала його залежність.

"У четвер заввідділенням застукав Володимира за прийомом наркотиків. У нього була печінкова недостатність, яка зчерез це могла посилиться", - підкреслила головний лікар 16-ї лікарні Ігор Криштопа.

Слід уточнити, що раніше боєць АТО оголосив голодування через те, що йому не надається медична допомога, а грошей на лікування у нього не було.

"Оголошую голодування. Супрун, Мурашко, Криштопа – горіти вам в пеклі. Дякуємо за медреформу", - написав Близнюк на імпровізованому плакаті.

Нагадаємо, 6 липня близько 18:00 сталася ДТП в Харків, в результаті якого позашляховик "Toyota" збив 19-річного чемпіона України з мотокросу. Нещасний випадок стався на проспекті Незалежності.

За наявною інформацією, 58-річна жінка-водій автомобіля "Toyota" допустила наїзд на хлопця, який пересувався на велосипеді. У важкому стані молодий чоловік був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню №4. Харків'янин помер у реанімації так і не прийшовши до тями.

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