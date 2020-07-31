Ці спеції допоможуть скинути вагу: сміливо включайте в раціон

Спеції для втрати кілограмів (фото: pixabay.com)

Названі спеції, які допомагають худнути

Дієтологи назвали спеції, які допоможуть схуднути. Але не варто забувати, що тренування і правильне харчування вони не замінять. Експерти вважають, що коріандр, куркума, кардамон, кориця, імбир, здатні значно прискорити обмін речовин і сприяти позбавлення від надлишків ваги.

Коріандр

Це те ж саме що кінза. Коріандр прискорює метаболізм, а значить їжа швидше перетравлюється. Він незамінний в салатах, його додають в супи, м'ясні та овочеві страви.

Кардамон

За словами вчених, регулярне вживання кардамону знижує рівень цукру в крові і допомагає виводити з організму "поганий" холестерин.

Куркума

Ця спеція хороша тим, що прискорює метаболізм практично відразу ж після того, як потрапляє в наш організм. Крім того, вона вважається надійним способом уникнути набору ваги після суворої дієти.

Кориця

Вживання всього чверті чайної ложки кориці прискорює метаболізм і покращує здатність організму переробляти цукор. Крім того, ця спеція допомагає їжі швидше засвоюватися, підвищує рівень енергії і концентрації, що, в свою чергу, допомагає спалювати калорії. У чайній ложці меленої кориці стільки ж антиоксидантів, скільки в 150 грамах чорниці. А по насиченості поліфенолами вона перевершує всі інші спеції.

Імбир

Імбир однаково ефективний і в свіжому, і у висушеному вигляді: він прискорює метаболізм, пригнічує к апетит і вкрай корисний для імунітету. Імбир містить велику кількість магнію, який допомагає виводити токсини з організму.

Як ми раніше писали, лікарі вважають, що кориця – найкорисніша спеція для солодких страв.