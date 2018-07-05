Серед них - вагітна жінка: в Одеській області п'ятеро людей отруїлись грибами

Компанія назбирала гриби в лізосмузі

В Одеській області грибами отруїлися п'ятеро людей, в числі яких вагітна жінка. Про це передає прес-служба ДСНС регіону.

4 липня близько 05 години госпіталізовано 5 мешканців с. Концеба Савранського району з діагнозом "отруєння грибами".

В лікарню потрапили три жінки, одна з них вагітна та два чоловіка. Зі слів постраждалих - компанія з 6 чоловік (один чоловік до медичного закладу не звертався), їли гриби вдома, які напередодні назбирала в лісосмузі.

Хворих переведено до Одеської обласної лікарні. Четверо осіб відмовились проходити лікування та повернулись додому, а під наглядом лікарів залишилась вагітна жінка. Стан її здоров’я – середньої важкості з позитивною динамікою.

"Будьте пильними та обережними! Утримуйтесь від збирання дикорослих грибів та не купуйте їх на стихійних ринках! Пам’ятайте, що навіть їстівні гриби можуть стати небезпечними, якщо вони збиралися поблизу шосейних доріг, промислових підприємств тощо. Крім того, не забувайте, що отруєння може викликати і неправильне приготування грибів. Небезпечним є придбання сушених грибів, вид яких неможливо визначити", - нагадали рятувальники.

Також в ДСНС закликали не забувати про те, що гриби належать до продуктів, які швидко псуються, тому переробляти їх слід у день збирання. Зберігати свіжими їх можна не більше 18-24 годин при температурі не вище 10°С (тобто в холодильнику). Страву з їстівних грибів можна зберігати на холоді також не більше доби.

"Якщо ж, незважаючи на застереження, ви збирали та вживали дикорослі гриби, і через 6-10 годин з’явився біль у животі, нудота тощо, необхідно негайно звернутися до лікарів для проведення обстеження та отримання кваліфікованої допомоги в разі потреби", - підсумували вони.

Раніше повідомлялося, що в Житомирі дитина ледь не померла від отруєння грибами в дитячому садку.

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