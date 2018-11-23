"Середньовіччя": нардеп розповів про сексизм і хамство в Раді

Фото: РБК-Україна

Володимир Ар'єв вважає, що таким чином деякі депутати самостверджуються

Український політик і журналіст Володимир Ар'єв стверджує, що деякі депутати у Верховній Раді дозволяють собі хамську і аморальну поведінку по відношенню до дівчат. Про це Ар'єв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Не раз бачив як деякі депутати у ВР пристають до жінок-колег або відпускають сексистські жарти. Буває, навіть у виступах в залі засідання проскакує зневага до іншої статі", - пише нардеп.

Він стверджує, що найчастіше подібні речі роблять нахабні і хамовиті чоловіки, які, принизивши, намагаються тим самим самоствердитися за рахунок особи протилежної статі.

"Це, в основному, роблять люди з підкреслено хамовитою й нахабною манерою поведінки - самоствердження через спробу приниження чи домінування. Середньовіччя. Такий стиль ставлення до інших характерний для русского міра, а я не хочу бачити жодних проявів цього. І не лише у вищому законодавчому органі", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/volodymyr.ariev)

Нагадаємо, що російський блогер вказав на дивацтва "жіночого" свята. Він вважає, що 8 березня для більшості - "натужний привід і обязаловка".

Ми писали, що зірка "Гри престолів" переплутав сексизм з об'єктивізацією. Актор Кіт Харінгтон згадав про свої слова в інтерв'ю виданню The Sunday Times, коли сказав, що постійно піддається сексизму і розуміє жінок. Тепер актор зрозумів, що переплутав поняття, і вирішив вибачитися за свою помилку.

Відео: Депутати сплять