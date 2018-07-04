Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК

Подробиці розповів друг артиста

Джерело з оточення відомого гравця КВК повідомило причину смерті Аслана Алборова. Про це повідомляє ТАСС.

Джерело з близького оточення відомого КВН-щика розказало, що Аслан Алборов покінчив життя самогубством.

"Аслан покінчив з собою в ніч на 4 липня. Ми не знаємо ще причин", - повідомив друг Алборова.

Відомо, що на момент своєї загибелі Аслан відпочивав разом з дружиною за містом на базі відпочинку. Його близький друг Сослан Плієв розповів, що тіло загиблого гумориста повинні доставити у Владикавказ.

"Але він не хворів і взагалі, здавалося, відчував себе добре. Сьогодні вранці зателефонували керівнику каналу, а він вже оголосив про те, що наш колега помер", - відзначили його колеги з Північно-Осетинського каналу "Осетія-Іристон".

Фото: Аслан Алборов (facebook.com/Sos Pliev)

Прощання c Асланом Алборовим пройде у Владикавказі 6 липня 2018 року.

"Піраміда" - відома глядачам команда КВН з Північної Осетії, яка виступала у Вищій лізі Клубу веселих та кмітливих у період з 2006 по 2008 рік.

Аслан Алборов грав у складі команди з 2004 по 2010 рік.

Нагадаємо, помер відомий гуморист і зірка КВК.

Про його смерть повідомив близький друг Сослан Плієв.

"Сьогодні вночі не стало Аслана Алборова. Поки не буде ніяких подробиць. Я їх не знаю. Знаю тільки, що, коли йдуть молоді, талановиті люди, це біль, яка буде завжди", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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