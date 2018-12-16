Живцем згорів в авто: подробиці моторошної трагедії в Києві (фото)

Видео: YouTube/informator.ua

У Києві на ВДНГ поруч з виставковими павільйонами загорілася "Газель", в якій живцем згорів водій авто, який перебував за кермом.

Як пише "Інформатор", "Газель" була на завантаженні на території ВДНГ, де знаходився склад. Після того, як продукти харчування були завантажені в авто, водій відразу не від'їхав, а залишився стояти біля приміщення. Є ймовірність, що він просто заснув у машині.

З незрозумілих причин в "Газелі" сталося загоряння. Після чого, працівники складу скотили її з рампи з допомогою електрокара, щоб вогонь не перекинувся на приміщення.

Пізніше в кабіні автомобіля рятувальники виявили обгорілий труп чоловіка 1955 року народження, який весь цей час перебував за кермом.

"Газель" була на житомирських номерах. В ній знаходилися особисті речі потерпілого, з чого можна зробити висновок, що він проводив там багато часу.

Причини займання - невідомі. Пожежа охопила тільки салон автомобіля, будка з товаром і двигун автомобіля не постраждали.

Нагадаємо, що в Києві рятувальники ліквідували пожежу в магазині з будматеріалами.

Раніше також повідомлялося, що в Миколаєві маршрутка загорілася на ходу. Водій ледь встиг висадити пасажирів.