"Ставили праска на спину, били, душили": під Житомиром грабіжники жорстоко знущалися над фермерами (відео)

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Злочинці кілька годин катували сім'ю

У Житомирській області грабіжники увірвалися в приватний будинок і кілька годин катували родину фермерів. Про це повідомляє ТСН.

Злочинці вимагали гроші і цінності. Вони катували господарів на очах у дітей.

"Ставили праска на спину, били, душили, приставляли ніж до горла. Руки були пов'язані", - розповіла постраждала Любов Самчик.

Посеред ночі жінка почула, як хтось піднімається на другий поверх будинку.

"Я вийшла зі спальні і побачила, що вони піднімаються - і почала кричати", - розповіла жертва.

Чоловіки були в балаклавах. Вони увірвалися в будинок, зв'язали сім'ю і почали її бити. Злочинці катували батьків, ставлячи розпечені праски на спину, погрожували вбити.

"Де ваші сейф, тайники, хованки. Я відразу сказав: це все, що є, забирайте автомобіль, але залиште нам життя", - розповів власник будинку.

Відео: Грабіжники кілька годин катували родину фермерів (tsn.ua)

"У чорному одязі, масках, рукавичках. Отримав кілька ударів в обличчя. Нас зв'язали, це тривало десь півтори години, але це дуже повільно все йшло", - згадує потерпілий Максим Самчик.

Грабіжники забрали кілька тисяч гривень, 800 доларів і прикраси. Пішовши з дому, злочинці всіх залишили пов'язаними.

"Я не знаю, якими зусиллями, ми підповзли один до одного, просто перегризли ці нитки. Це жах", - пояснив Максим Самчик.

Звільнившись, сім'я викликала "швидку" і поліцію. Слідчі з'ясували, що один з грабіжників заліз в будинок через вікно, а потім відкрив двері і впустив інших.

Нагадаємо, що в Києві невідомі побили і пограбували хлопця.

Як стверджує видання, напад стався близько другої години ночі. На молоду людину напали ззаду, зі спини. Його вдарили по голові, а потім завдали удару ножем в область стегна.

Крім того, зловмисники відібрали у потерпілого сумку. За словами молодого хлопця, в ній було близько 100 гривень готівкою.

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