Страшні кадри: у Миколаєві трамвай переїхав людину (відео)

Чоловік кинувся під трамвай
У неділю, 8 липня, у Миколаєві невідомий чоловік кинувся під трамвай і помер на місці. Про це повідомляє кореспондент сайту міста.
Транспорт рухався в бік ринку "Колос", їдучи з зупинки "Південна". Коли трамвай перетинав вулицю Південна, під колеса міського транспорту кинувся чоловік.
Водій намагався різко загальмувати, але так і не зміг уникнути страшної трагедії. Трамвай переїхав людину. Від отриманих травм той загинув на місці.
Фото: дтп в Миколаєві (www.0512.com.ua)
Особистість загиблого встановлюється.
Відео: дтп в Миколаєві (youtube.com/0512 Сайт міста Миколаєва)
Нагадаємо, чемпіон України з мотокросу трагічно загинув під колесами позашляховика.
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