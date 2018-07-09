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Страшні кадри: у Миколаєві трамвай переїхав людину (відео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 08:51
Ілюстративне фото (pixabay.com/Skitterphoto)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Skitterphoto)

Чоловік кинувся під трамвай

У неділю, 8 липня, у Миколаєві невідомий чоловік кинувся під трамвай і помер на місці. Про це повідомляє кореспондент сайту міста.

Транспорт рухався в бік ринку "Колос", їдучи з зупинки "Південна". Коли трамвай перетинав вулицю Південна, під колеса міського транспорту кинувся чоловік.

Водій намагався різко загальмувати, але так і не зміг уникнути страшної трагедії. Трамвай переїхав людину. Від отриманих травм той загинув на місці.

 

Фото: дтп в Миколаєві (www.0512.com.ua)

Особистість загиблого встановлюється.

Відео: дтп в Миколаєві (youtube.com/0512 Сайт міста Миколаєва)

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Теги: ДТП, трамвай, мужчина
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