У суботу Україну заливатиме дощами: синоптики показали карту

Погода в Україні (Фото: УНІАН)

Погода в Україні в суботу порадує не всіх жителів країни

Погода в Україні у суботу, 16 травня, буде сприятливою не у всіх областях країни. Синоптики прогнозують сильний вітер, до штормових поривів, а частину країни буде заливати дощами.

На сході країни очікується дощ, місцями дуже сильний. Сухо буде тільки в Дніпрі та Полтавської області. Нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі в регіоні +10 +12 градусів, удень повітря прогріється до +17 +20 градусів. Вітер сильний, до штормових поривів. У Криму сухо, невелика хмарність. Вночі +12 +14 градусів, вдень +20 +22 градуси.

На півночі нічний дощ закінчиться до ранку, очікується похмура погода. Вітер поривчастий. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

У західних областях дощі почнуть відступати, опади можливі лише вночі, а вдень проясниться. Вітер західний, з поривами. Вночі +4 +7 градусів, вдень температура почне підійматися, очікується від +14 до +17 градусів.

В центральній частині країни вночі буде йти дощ, який вранці почне стихати. Штормовий вітер, з поривами. Нічна температура повітря коливатиметься від +6 до +8 градусів, вдень очікується від +14 до +16 градусів.

У Києві 16 травня дощ пройде в нічні години та вдень буде сухо. Вітер західний, зі штормовими поривами. Вночі +6 +8 градусів, вдень прогріється до +15 +17 градусів.

Карта погоди в Україні на 16 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко дала неоднозначний прогноз погоди на вихідні.

Автор: Маруся Щаслива