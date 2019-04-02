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Судді будуть непохитні: у справі про ДТП із Зайцевою новий поворот

STYLERЖиття    02.04.2019 - 07:50
Судді будуть непохитні: у справі про ДТП із Зайцевою новий поворот
Олена Зайцева (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Справа про резонансне ДТП на Сумській обросла новими подробицями

У резонансній справі про ДТП на Сумщині з'явився новий поворот. У Харківський апеляційний суд 1 квітня надійшло кримінальне провадження за звинуваченням Зайцевої та Дронова. Справу будуть розглядати троє суддів. Про це інформує прес-служба суду.

Відомо, що кримінальну справу буде розглядати головуючий у справі - суддя Володимир Протасов, а також судді - Грошева Олена і Вікторія Яковлєва. Щодо Протасова свою думку висловила журналіст Тетяна Доцяк у соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що його вважають "принциповим і таким, що не піддається впливу". Також вона додала, що суддю Яковлєву, швидше за все, відведуть, тому що вона розглядала апеляцію щодо запобіжного заходу Дронову, та не має права тепер розглядати апеляцію по справі.

Судді будуть непохитні: у справі про ДТП із Зайцевою новий поворотДТП у Харкові (фото: УНІАН)

"Замість них можуть поставити Савенко або Савченко. Про Савченко пам'ятаю таке: коли Енгибаряну в апеляції замінили тюремне ув'язнення на умовний термін, Савченко тоді був у трійці суддів, і єдиний із трьох, хто з цим не погодився і написав особливу думку, де пояснив, чому він не погоджується на умовний термін Енгибаряну", - поділилася Доцяк.

Нагадаємо, що екс-адвокат Зайцевої зробила несподівану заяву. Вона розповіла про те, чому прийняла рішення вийти зі справи, а також про перспективи успіху своєї екс-підзахисної на новому суді.

Раніше ми повідомляли, що адвокат потерпілих Дмитро Марцонь розповів, що на даний момент за виплату компенсацій винуватці аварії навіть не бралися.

Також ми писали про те, що адвокати Геннадія Дронова подали на апеляцію, оскільки вважають рішення суду незаконним, винесеним з порушенням багатьох протоколів.

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