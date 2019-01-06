Судмедексперт назвав справжню причину смерті Кріса Кельмі

Кріс Кельмі: instagram.com

Експерт спростував попередній діагноз смерті від алкоголізму

Судмедексперт, який проводив розтин композитора і співака Кріса Кельмі, що був виявлений мертвим 1 січня 2019 року, назвав справжню причину смерті зірки. Згідно з висновком спеціаліста, Кельмі довгий час страждав від хронічної хвороби, і смерть наступила від природних причин, а не від алкоголізму, як повідомляли раніше. Коментар судмедексперта оприлюднило російське видання "StarHit".

Співробітник моргу, який проводив розтин також констатував проблеми з серцем, але не вони, на думку фахівця, стали фатальними.

Кріс Кельмі в молодості (фото: instagram.com)

"Там хронічне захворювання. Судово-медичний експерт взяв усі необхідні аналізи, всі процедури були виконані. З серцем теж були проблеми", – прокоментували співробітники моргу.

Родичі музиканта зараз займаються організацією його похорону - при чому вони ніяк не прийдуть до згоди - влащтувати "грандіозні" похорони або попрощатися з Кельмі в закритому режимі.

Раніше журналістам стали відомі подробиці заповіту Кельмі, яке він склав незадовго до смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали про смерть геніального радянського актора Івана Бортніка, зірки фільму "Місце зустрічі змінити не можна" - медики назвали несподівану причину смерті.

До речі, нещодавно світ попрощався з відомим аніматором Disney, творцем образів "Бембі" та "Попелюшки".