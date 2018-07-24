Суддя по справі Кернеса підозрюється в отриманні хабара, - учасники АТО

Геннадій Кернес (фото: УНІАН)

Активісти звернули увагу голови суду на необхідність справедливого вироку по резонансній справі

Учасники АТО і активісти вимагають справедливого рішення суду у справі проти Кернеса, обвинуваченого у викраденні, погрозах вбивства і тортурах.

Як повідомляють активісти на сторінці "Антикорупційний блок учасників АТО" в Facebook, вони відвідали главу Київського районного суду в Полтаві. У повідомленні говориться, що активісти звернули увагу голови суду на необхідність справедливого вироку по резонансній справі про викрадення активістів і тортури над ними.

"У нас є інсайдерська інформація, що судді Андрію Антонову, який розглядає справу проти Кернеса і його охоронців, запропоновано хабар у півмільйона доларів США за позитивне для обвинувачених рішення", - йдеться в повідомленні активістів.

АТОвці також висловили обурення, що суддя Антонов розглядає справу без прокурорів, свідків і потерпілих, що є грубим процесуальним порушенням.

"Але в Полтаві зустрітися з суддею Антоновим не вдалося - з 10 липня він перебуває у нарадчій кімнаті та дата оголошення вироку досі не відома", - йдеться в повідомленні.

Активісти розповіли про можливий вплив на суддю главі Київського районного суду Полтави Володимиру Шияну.

"Харківська громадськість та учасники АТО не допустить будь-якого тиску чи погроз на адресу суду. І якщо в цьому є необхідність, колишні бійці антитерористичної операції готові забезпечити судді Антонову цілодобову охорону", - заявили активісти.

Нагадаємо, що харківського міського голову Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блинника і Євгена Смицького звинувачують у викраденні, погрозах вбивством і тортурах активістів Олександра Кутянина і Сергія Ряполова.