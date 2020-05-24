Супрун розповіла про біполярний розлад: як лікувати і хто в зоні ризику

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун дала поради щодо діагностики та лікування поширеного психічного захворювання

Уляна Супрун розповіла про біполярний афективний розлад (БАР) і спричинені ним манії та депресії у людини. Це психічне захворювання викликає надзвичайні зміни в настрої та рівні енергії, що істотно впливає на побут, професійне життя і взаємодію з іншими.

Колишня керівниця МОЗ зазначила у своєму Facebook, що згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 45 мільйонів людей у всьому світі мають це захворювання.

"Звичайно ж, настрій всіх людей змінюється, залежно від періодів життя та всі можуть відчувати підйоми та падіння. Але, у людей, які мають БАР, настрій коливається між фазами депресії та манії або ж гіпоманії", - написала вона.

Супрун уточнила, що під час фази манії людина має надзвичайно гарний настрій, вона енергійна, життєрадісна і при цьому легко дратується.

Під час фази депресії погляд на життя стає негативним: людина відчуває себе нещасною і пригніченою, втрачається надія, що в майбутньому щось покращиться, з'являються суїцидальні думки та ненависть до себе.

І маніакальний, і депресивний періоди можуть бути короткими - від декількох годин до декількох днів. Або ж ці цикли можуть бути значно довшим, тривати до декількох тижнів або навіть місяців.

"Якщо ви помічаєте такі разючі зміни у настрої і поведінці у себе чи своєї близької людини, важливо звернутися до лікаря, щоби дізнатися точний діагноз і отримати рекомендації щодо лікування", - закликала Супрун.

Як звернула увагу лікар-психіатр вищої категорії, доктор медичних наук, професор Олена Хаустова, іноді манія може викликати проблеми зі сприйняттям реальності: зорові або слухові галюцинації, оманливі або нав'язливі думки. Про це зазначається в матеріалі спецпроекту "Психея".

Як діагностувати БАР і хто в зоні ризику

Поставити діагноз БАР має право тільки лікар-психіатр на основі психіатричного огляду.

Біполярний розлад можна назвати "розладом молоді". Це пов'язано з тим, що часто перший прояв біполярної депресії стається в 17-30 років, а для уніполярної - в 30-50 років, пояснює Хаустова:

Також психологи звертають увагу на депресії, які виникають після пологів. Протягом двох тижнів після народження дитини у жінки може тривати так звана baby blues (материнська меланхолія).

"Це нормально, коли жінка трохи пригнічена, але ми дуже уважні, щоб не допустити післяпологову депресію. Адже близько 40% післяпологових депресій є першим дзвіночком БАР", - сказала фахівець.

Періодами загострення захворювання зазвичай весна та осінь. До цього призводять безліч факторів - це час сезонні ритми накладаються на циркадні ритми і на зниження нашої стресостійкості, у міжсезоння загострюється гіпертонічна, виразкова хвороба і багато інших соматичних захворювань. Так само загострюються в міжсезоння і психічні розлади.

Вчені вважають, що ризик появи БАР у людини можуть впливати будова та функції мозку, генетичні чинники, а також події, що викликають сильний стрес (смерть близької людини, хвороба, важкі стосунки, розлучення чи фінансові проблеми).

Як лікується біполярний розлад

Люди з біполярним розладом I та II повинні тривалий час приймати спеціальні ліки, які називаються тимостабілізатори, тобто стабілізатори настрою. Саме лікар визначає, який препарат це має бути і в якій саме дозі. Так само визначає лікар і потребу в стаціонарному психіатричному лікуванні.

При лікуванні БАР важливу роль відіграє і самоорганізація людини. Вона повинна розуміти свій стан, жити в сприятливих умовах без великого стресу і з нормальною соціальною підтримкою.

Раніше ми писали про те, що психолог назвала "цілющі" слова, які здатні допомогти людині видужати. Водночас вона закликала не зображати лікаря або експерта по хворобах і не давати порад щодо лікування, проте поділитися контактами хороших фахівців.

Нагадаємо також, що нещодавно австралійські вчені зробили тривожне повідомлення: вони з'ясували, що пандемія коронавірусу може викликати психоз у пацієнтів і втрату зв'язку з реальністю.

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Автор: Володимир Костирін