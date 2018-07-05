"Суворі троєщинські будні": у Києві невідомий влаштував стрілянину з травмата

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

У Києві на житловому масиві Троєщина Деснянського району 5 липня була стрілянина з травматичної зброї. Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

"Жорсткий четвер у Києві на Троєщині: Маяковського, чотири патруля поліції, швидкі. Надійшло повідомлення про стрілянину", - йдеться в публікації.

Також повідомляється, що стрілянина сталася в ході п'яного конфлікту, хтось дістав травмат і зробив кілька пострілів.

Фото: стрілянина у Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Про постраждалих не повідомляється, сподіваємося, стрілець нікуди не потрапив", - додають у повідомленні.

"Суворі троєщинські будні", - прокоментувала подію одна з користувачів Аліса Шкідлива.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, в Києві затримали підозрюваного у вбивстві жінки, яку знайшли з численними ранами в ліфті.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Як ведуть себе на дорогах українські представники влади