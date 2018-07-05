Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Суворі троєщинські будні": у Києві невідомий влаштував стрілянину з травмата

STYLERLIFE        05.07.2018 - 16:25
Ілюстративне фото (pixabay.com/MakyFoto)
Ілюстративне фото (pixabay.com/MakyFoto)

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

У Києві на житловому масиві Троєщина Деснянського району 5 липня була стрілянина з травматичної зброї. Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

"Жорсткий четвер у Києві на Троєщині: Маяковського, чотири патруля поліції, швидкі. Надійшло повідомлення про стрілянину", - йдеться в публікації.

Також повідомляється, що стрілянина сталася в ході п'яного конфлікту, хтось дістав травмат і зробив кілька пострілів.

Фото: стрілянина у Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Про постраждалих не повідомляється, сподіваємося, стрілець нікуди не потрапив", - додають у повідомленні.

"Суворі троєщинські будні", - прокоментувала подію одна з користувачів Аліса Шкідлива.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, в Києві затримали підозрюваного у вбивстві жінки, яку знайшли з численними ранами в ліфті.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Як ведуть себе на дорогах українські представники влади

"Дитина кричала про допомогу, благала, ридала": відома телеведуча розповіла про шокуючий випадок у лікарні Екстремальне селфі: в Києві дівчина впала з недобудови (відео)
Теги: стрельба, Київ, троещина
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся