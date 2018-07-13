"Так ще й бляхер": у мережі з'явилося фото авто чергового "героя паркування"

Ілюстративне фото (pixabay.com/fill)

Користувачі мережі бурхливо обговорюють неправильно припарковану машину

На Осокорках мешканці однієї з вулиць "помстилися" воді. автомобіля Audi, який неправильно припаркувався, створивши перешкоди в пересуванні пішоходів. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Осокорки. Мешканці будинку по вулиці Григорія Ващенка натякнули власникові позашляховика Audi (#DGC077 Lt), що він трошки неправильно припаркувався, повністю закривши прохід по тротуару", - написано в публікації.

Фото: машина неправильно припаркувалася на Осокорках (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі вже активно обговорюють вчинок чергового "героя паркування".

"Так, а що це він філонить і не біля Ради? Або таку бляху стрьомно гнати?" - написав один з користувачів.

"Х**насе хтось під пакети вже тачку підкладає, це щоб не розірвалися і коли сміттярі приїдуть, щоб не нагибались за ними", - прокоментував інший.

"То він її кинув і побіг з владою бариг боротися", - сказано в ще одному комментарі.

"Просто хтось викинув сміття: три пакета, машину",

"Так судячи з номерів, це десь в Європі",

"Так ще й бляхер",

"Машину купив, мізки не купив", - прокоментували користувачі мережі.

Скріншоти коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, в Києві помітили чергового водія, який припаркував свою "Газель", перегородивши при цьому практично повністю прохід на станцію метрополітену "Героїв Дніпра".

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