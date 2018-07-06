"Там вдень страшно ходити": стали відомі подробиці вбивства 13-річної дівчинки в Нікополі

Дівчинка поверталася пішки з дитячого табору за містом

У мережі розповіли про 13-річної Лізи Корешникової, тіло якої знайшли у водоймі біля Нікополя. Про це передає kp.ua.

У виданні відзначили, що п'ять років тому в місті сталося схожий злочин - вбивство 15-річної школярки Ірини Міценко.

Обидві дівчинки – з цілком благополучних сімей, вели себе добре і завжди попереджали батьків про те, що десь можуть затриматися.

13-річна Ліза Корешникова подалася провідати свою подругу, яка відпочивала в таборі "Великий Луг" за містом, на березі Каховського водосховища.

Відомо, що дівчинка вийшла з табору назад додому. До зупинки їй потрібно було пройти кілька кілометрів по лісопосадці, але туди школярка так і не дійшла.

Як повідомили в поліції, на пошуки дівчинки були задіяні співробітники всіх підрозділів поліції, кінологи, курсанти, а також волонтери та місцеві жителі.

Незабаром у водоймі неподалік виявили тіло Лізи з шістьма ножовими пораненнями.

"По дорозі з табору додому Ліза подзвонила мамі, сказала, що скоро буде вдома. Після цього телефон дівчинки перестав відповідати. Школярку знайшли у воді, їй було нанесено шість ножових поранень. Розглядається дві версії: вбивство з корисливих мотивів, оскільки телефон так і не знайдений, і спроба згвалтування. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", проводяться необхідні експертизи", - розповіли в прес-службі ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Фото: Дорога, по якій дівчинка поверталася дамою (kp.ua)

"Ліза життя була дуже позитивною людиною, завжди допоможе і підтримає, ніколи за спиною плітки не розпускала. Вчилася добре, займалася легкою атлетикою. Якщо ставила мету – завжди домагалася її. Не можу повірити, що з нею таке сталося. Дуже буде сумувати за нею", - зазначила подруга дівчинки.

Фото: Місце, де знайшли тіло дівчинки (dp.npu.gov.ua)

Правоохоронці просять усіх, хто знаходився на території поблизу табору, особливо власників авто з відеореєстраторами, звернутися в поліцію і надати записи.

"Це так звана зона відпочинку, там постійно якісь компанії відморожених малоліток і наркоманів тусуються. Там дорослому вдень страшно ходити, не те, що дівчинці-підлітку. Може, побачив хтось, що вона з дорогим телефоном. Тільки навіщо вбивати? Жахливо це все", - кажуть місцеві жителі.

Раніше повідомлялося, що в Нікополі знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла напередодні.

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