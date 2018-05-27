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"Температура почне підніматися": синоптик дала прогноз погоди на початок тижня

STYLERLIFE        27.05.2018 - 16:30
Фото: Погода (unitynorth.org)
Фото: Погода (unitynorth.org)

В деяких регіонах можливі дощі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців на початку тижня. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко привітала жителів країни з Зеленою неділею і попередила, що в найближчі дні температура повітря в Україні почне істотно підніматися.

"Любисток, м'ята...Це не слова, а відразу в уяві райський запах і мама, бабуся, свекруха...Привітання з Зеленою неділею. З понеділка температура почне підніматися вгору, в найближчі дні поступово +23 +29 градусів", - написала Наталка Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик повідомила, що істотних опадів у найближчі дні не передбачається, але попередила, що невеликі дощі можливі на заході країни.

"Дощів істотних не видно. На Заході хіба пройдуть періодично і місцями", - повідомила Діденко.

Ймовірність дощів збільшиться у другій половині тижня. Синоптик пообіцяла дощі і грози в західних, північних і центральних областях.

"31 травня ймовірність дощів з грозами збільшиться на Заході, Півночі та в центральних областях України", - попередила Діденко.

В Києві найближчі дні будуть теплими, без опадів. Температура повітря почне поступово підвищуватися до +28 градусів.

"У столиці одяг на киянах світлішає, стає тонше – поступово в найближчі дні до +28 градусів. Дощі у столиці можливі 31 травня", - написала Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики вказали на регіони, які "накриє" негода.

Сьогодні, 27 травня, практично на всі території України очікується сонячна погода, проте деяким областям "не пощастить". Про це йдеться в прогнозі українського гідрометцентру.

Так, північні області України очікує сонячна і тепла погода без опадів. Температура за вікном буде на рівні 21-24 градусів тепла, а вночі опуститися до 8-10 за Цельсієм.

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Відео: video.rbc.ua

Сонце і грозові дощі: синоптики вказали на регіони, які "накриє" негода Дощі та сонце: синоптики дали точний прогноз на Трійцю
Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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