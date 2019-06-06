Дякую за вашу роботу: Тимошенко привітала українських журналістів зі святом

Юлія Тимошенко (фото: ba.org.ua)

На думку Юлії Тимошенко, добре, що всі ми сьогодні трохи журналісти, блогери, дописувачі, експерти і репортери

Професія журналіста сьогодні - це праця людей, які вміють працювати з інформацією, вміють критично мислити, впливати на глобальні процеси через висловлення власної точки зору. Ці якості роблять справжнього журналіста великою цінністю сучасного модернового суспільства. Таку думку Юлія Тимошенко висловила на своїй сторінці у Facebook, вітаючи журналістів з професійним святом.

Як зауважила лідер "Батьківщини", в умовах миттєвого доступу будь-якої людини до будь-якої інформації та будь-якого обсягу знань, професія журналіста стала іншою. Раніше інструментами журналіста були перо, друкарська машинка, диктофон, камера, а тепер - соцмережі, пояснила голова партії.

"Раніше, щоб отримати фах журналіста, треба було багато читати, писати гарні твори у школі, надсилати статті до газет і журналів, складати важкі іспити до університету, п’ять років вчитися, здобувати досвід, стажуватися. Сьогодні, аби називати себе журналістом, варто завести акаунт в ФБ і написати все, що ти думаєш про перспективи вирішення сирійського конфлікту, актуальність глютенової алергії у світі чи шанси партії "Вулик і глечик" на виборах до районної ради", - зазначила вона.

На думку Юлії Тимошенко, добре, що всі ми сьогодні трохи журналісти, блогери, дописувачі, експерти і репортери, адже "це викликає почуття співпричетності до історії і робить людину більш відповідальною перед суспільством, бодай теоретично".

"І попри все, у журналісти й досі йдуть великі, щирі і благородні серця та душі. На правді великих статків не заробиш, а скоріше - навпаки. Журналістика й сьогодні - це, передусім, поклик душі, образ життя і характер! Дякую всім причетним! Дякую за вашу роботу", - підсумувала лідер "Батьківщини".

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Раніше Юлія Тимошенко поділилася враженнями від серіалу "Чорнобиль".