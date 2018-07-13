ТОП-7 найбільш поширених еротичних фантазій на думку психолога

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Американський психолог провів масштабне дослідження

Психолог Гарвардського університету Джастін Леміллер провів дослідження, за результатами якого визначив найбільш поширені сексуальні фантазії чоловіків і жінок. Про це повідомляє видання The Independent.

У дослідженні взяли участь понад 4000 осіб. В ході нього спеціаліст питав в учасників, як часто вони подумки фантазують про певних людей, місця і речі.

Таким чином психолог виділив 7 найпоширеніших еротичних фантазій.

На перше місце Леміллер виділив секс утрьох. У 89% опитуваних була така відповідь. Вони зізналися, що хотіли б втілити таку фантазію в життя зі своїм коханим.

Далі йде БДСМ. Так відповіло 65% учасників.

На третьому місці опинилася сексуальна різноманітність. Наприклад, секс з незнайомою людиною.

Четверту позицію в рейтингу зайняли фантазії про секс у громадському місці: у ліфті, в офісі або парку. Варто відзначити, що жінки відповідали про це частіше чоловіків.

На п'ятому місці – вільні стосунки. Зокрема, фантазії про секс з іншою людиною за згодою партнера. 58% респондентів відповіли, що їх збуджують фантазії про секс партнера з іншою людиною.

Слідом йде "захоплення" – фантазії про секс, під час яких партнер захоплюється ними.

На останнє місце потрапив одностатевий секс. Люди з гетеросексуальною орієнтацією хотіли б спробувати секс з людиною своєї статі. Так, 59% опитуваних жінок і 29% чоловіків відповіли, що фантазують про одностатевий секс. Вони також зізналися, що в їхніх фантазії входив і секс з транссексуалом або трансвеститом.

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