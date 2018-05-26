"Традиції французького королівства": українців насмішив туалет в СБУ (фото)

Ситуацію порівняли з проведеною в Росії Олімпіадою в Сочі

Користувачів мережі насмішили "спарені" туалети в будівлі українських спецслужб. Відповідне фото опублікував адвокат Олег Мицик на сторінці Facebook.

"Сьогодні зайшов в туалет одного вельмишановного правоохоронного органу у Львові. Побачене зробило мій день. Олімпійське "Сочі" реабілітувалося", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/oleg.mytcyk)

Слід уточнити, що адвоката вразили "спарені" туалети, між якими відсутня яка-небуть перегородка.

Фото: туалет в будинку СБУ (facebook.com/oleg.mytcyk)

Не пройшли повз інциденту і користувачі мережі, які запропонували свої версії даної ситуації.

"Здається, тут практикують традиції ще французького королівства – аудієнції на горщику", - написала користувач Іра Гурська.

"Це на двох – затриманого і конвоїра, об'єднаних кайданками", - уточнив юзер Сергій Гирич.

"СБУ нічого приховувати. Що природно – то не бридко", - сказав користувач Марина Горобець.

"Іди у поліцію, будеш подобатися дівчатам, говорили вони", - підкреслив юзер Олег Панас.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/oleg.mytcyk)

До речі, співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі депутата Коцюбинської селищної ради Київської області.

"Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили на хабарі депутата Коцюбинської селищної ради Київської області", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, один з депутатів вимагав 50 тисяч гривень в місяць від голови селищної ради Коцюбинського за "забезпечення голосів кількох депутатів для прийняття необхідних рішень".

Як повідомлялося раніше, служба безпеки України заблокувала незаконний продаж авіаквитків в окупований Крим. Повідомляється, що ряд комерційних структур у Києві та Одесі нелегально реалізовували квитки з російських міст в аеропорт "Сімферополь" і назад на рейси російських авіакомпаній, у тому числі внесених в санкційний список РНБО України.

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