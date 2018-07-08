Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у багаття

Дитина отримала важкі опіки і знаходиться в лікарні

Під Харковом 5-річна дитина впала у вогнище, про це повідомляється на сторінці Нацполиции в Харківській області в Facebook.

Нещастя сталося в Кегичівському районі. Все сталося, коли хлопчик був на святі Івана Купала разом зі своєю родиною. У якийсь момент батьки відвернулися, а їх маленький син впав у багаття.

Хлопчик отримав важкі опіки по всьому тілу і в критичному стані на літаку санавіації його доставили в одну з місцевих лікарень. За словами лікарів, опіки дуже важкі і стан дитини зараз критичний. В даний момент йому надана вся необхідна медична допомога.

За наявною інформацією, постраждалий хлопчик з благополучної сім'ї. Жоден з батьків не перебуває на обліку в поліції.

Нагадаємо, раніше в музеї Пирогово скоїлася пожежа.

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