Трагічна звістка: в ДТП загинув відомий український депутат

Василь Габор помер після ДТП під Тернополем (фото: torange.biz)

У Василя Габора залишилося двоє дітей і вагітна дружина

Василь Габор помер у четвер, 4 квітня, від важких пошкоджень, які він отримав внаслідок ДТП у Тернопільській області, яка відбулася 27 березня. Про це повідомив його однопартієць Андрій Русенко на своїй Facebook-сторінці.

Керівник одного з центрів політичної партії ВО "Свобода" поспішав на зустріч з виборцями. Через несприятливі погодні умови він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В його авто Mazda 6 врізалася вантажівка, яка рухалася по зустрічці.

Василь Габор загинув у ДТП під Тернополем (фото: facebook.com/andrij.rusenko)

Політика викинуло з автомобіля, у нього діагностували перелом основи черепа. Протягом тижня Василь Габор знаходився в церебральній комі, але 4 квітня 35-річний депутат помер.

Василь Габор народився 16 листопада 1983 року. Він був головою Шумської РДА, депутатом Шумської районної ради, помічником-консультантом народного депутата України Михайла Головка.

Без батька залишилася багатодітна сім'я. У Василя - двоє дітей, а третя дитина якраз знаходиться в животі у його дружини, яка перебуває на останніх місяцях вагітності.

Василь Габор загинув у ДТП під Тернополем (фото: npu.gov.ua)

Нагадаємо, 4 квітня після тривалої хвороби помер відомий радянський кінорежисер Георгій Данелія, автор таких культових картин, як "Афоня" і "Міміно".

Також ми повідомляли про те, що 3 квітня на 69-му році життя помер російський актор Олексій Булдаков. Пізніше спливли моторошні деталі смерті зірки фільмів "Особливості національного полювання" і "Особливості національної риболовлі".