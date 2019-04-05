Експерт назвав три переваги Порошенка для перемоги в другому турі

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Петро Порошенко має шанс на перемогу, якщо використає свої сильні сторони

Перший тур президентських виборів в Україні зі значною перевагою – за Володимиром Зеленським, однак його перемога в другому турі аж ніяк не є очевидною, особливо якщо його суперник, чинний Президент Петро Порошенко, правильно розіграє свої карти. Про це розповів історик і політолог Александр Мотиль, повідомляє "Укрінформ".



Хоч як парадоксально, три основні сильні сторони Порошенка – це три головні слабкості Зеленського. Порошенко має видатний послужний список (з різними "плямами", звісно). Він досвідчений політичний професіонал, який довів, що може керувати країною і гідно представляти її на міжнародній арені. Він вміє привернути до себе оточуючих, що розкривається на невеликих зустрічах. На відміну від нього, Зеленський не має політичного або державного послужного списку, а має досвід лише як шоумена. У нього немає ані політичних навичок, ані політично високого професіоналізму. І хоча президент, якого він грає на телебаченні, є дійсно гарним хлопцем, особистість Зеленського залишається загадкою. Українці знають Василя Голобородька – вигаданого президента, якого він зображає у телевізійному серіалі "Слуга народу", а не людину, яка грає цю роль.



Більшість українців – на жаль для Порошенка – ігнорують його досягнення, не цінують його вмінь, вважають його далеким і недосяжним. Вони помиляються в перших двох пунктах, але не цілком помиляються в третьому.

Більшість українців – на щастя для Зеленського – плутають його з Голобородьком і роблять висновок, що він вже має безліч вражаючих досягнень, що він є досвідченим політиком і абсолютно чесним хлопцем. Вони помиляються в перших двох пунктах, але можуть мати рацію в третьому.

На відміну від Порошенка, якому нічого втрачати від більшої публічності, Зеленський може втратити все. Чим більше людей знає його, тим, ймовірно, більше вони побачать, що він лише президент на телеекрані. Якщо Порошенко дійсно "піде в народ", то змусить Зеленського зробити те саме. Кожне незручне запитання, на яке відповідає Порошенко, кожне його вибачення – це, таким чином, виграш для нього і потенційна втрата для Зеленського, якому доведеться бути настільки ж чесним про свої зв'язки з Росією, українськими олігархами та Ігорем Коломойським, а також про свою віллу в сонячній Італії.



Виклик для Порошенка полягає в тому, чи зможе він у найближчі два тижні подолати звичку, вироблену і закріплену за останні п'ять років. Чи зможе він стати політиком в американському стилі, який закочує рукави, приймає удари і говорить чесно, або ж він таки дозволить Зеленському далі грати Голобородька?

Нагадаємо, У ЦВК роз’яснили, коли буде дозволена агітація кандидатів у президенти перед другим туром виборів.