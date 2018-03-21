У центрі Києва розбили чоловікові голову і обікрали

Нападники втекли з місця злочину

На бульварі Лесі Українки розбили чоловікові голову, а після обікрали його. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Сергій Бикова, який став очевидцем події.

Він розповів, що побачив чоловіка з закривавленою головою якраз тоді, коли виходив з дому. Нападників Биків не помітив.

Фото: Потерпілий (facebook.com/bykov.inpolit)

"Київ безпечний. Печерськ, бульвар Лесі Українки. Виходжу з двору, а постає чувак з розбитою головою. Якісь то мудаки розбили голову і обікрали", - написав він.

Биков повідомив, що на місце події викликали "швидку".

Скріншот поста (facebook.com/bykov.inpolit)

Раніше у Києві два хлопця напали на перехожого.

Від місцевого жителя надійшло повідомлення про те, що троє незнайомців з газовим балончиком і битами намагалися відібрати у нього особисті речі. Отримавши орієнтування, оперативники почали відпрацювання злочину.

Вже через годину поліцейські затримали двох молодих людей, причетних до нападу. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у правопорушників знаряддя злочину.