У Туреччині росіянин до напівсмерті побив українця

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Чоловік четвертий день знаходиться в комі

На курорті в Туреччині росіянин до смерті побив українця. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

57-річний житель Запоріжжя четвертий день знаходиться в комі.

Повідомляється, що запорізькі туристи вилетіли в готель Ganita holiday village в місті Аланья 6 липня. На наступний день один з українців отримав важкі травми, після того, як його побив громадянин РФ. Постраждалого госпіталізували в несвідомому стані в реанімацію лікарні Аланії і четвертий день не приходить до тями.

Представник турагентства розповів, що росіянин зайшов на територію готелю, де відпочивали українські туристи, з сусіднього готелю.

Коли побитий українець потрапив до лікарні, він був в стані алкогольного сп'яніння, що не дає йому права на страхові компенсації.

"Можливо, російський турист теж був в алкогольному сп'янінні. У нашого туриста виявлено в районі 2,8 проміле в крові", - повідомив турагент.

Дружина потерпілого каже, що у неї немає грошей ні на оплату лікування чоловіка, ні на його транспортування додому, оскільки, за умовами договору, страхові виплати анулюються, якщо турист був п'яним.

Раніше повідомлялося, що в Вінниці двоє педагогів жорстоко побили іноземця та його неповнолітнього сина.

Чоловік мирно прогулювався по місту зі своїми синами, але на нього раптово напали і побили. Іноземець стверджує, що хулігани були п'яними.

"У мене ніс зламаний, зуби, черепно-мозкова травма - голова болить. Били по спині, по руці", - розповів потерпілий Ферас Аль Хурані.

У лікарні розповіли про стан потерпілого.

"Пошкодження лицьового черепа і в тому числі зубів", - говорить нейрохірург Олександр Російчук.

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