"Убили і викинули тіло": бойовик "ДНР" розповів всю правду про терористів

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Колишній терорист відверто розповів про те, що робили його "товариші по службі"

Екс-бойовик "ДНР" Володимир Бакланов розповів, чим займалися терористи, поки він був у їхніх лавах. Про це повідомляє "Прямий".

Володимир "служив" в сьомій мотострілецької бригади. Серед терористів, за його словами, є багато російських військових, відбуваються поставки зброї з РФ.

"Я був військовослужбовцем роти (командир роти - "Полин", Голіцинський Ян Вікторович) звичайним стрільцем на початковому етапі - з 22 липня по початок вересня 2014 року", - розповів Бакланов.

Чоловік покинув ряди терористів, тому що там не дотримуються законів і відбуваються звірячі вбивства.

"Люди розчаровані дуже сильно. Росія не виконала своїх обіцянок, які давав Путін 2014 року. Не прийняли "ЛДНР" до складу Росії. Обіцянки були - нехай не безпосередньо, але побічно вони були. Путін обіцяв, що не буде проливатися кров на Донбасі. Це він публічно обіцяв. Але війна триває чотири роки, і кінця-краю їй немає", - розповів екс-бойовик.

Колишній терорист розповів, що в "ДНР" часто вбивають своїх.

"4 грудня 2017 зник "боєць" Північ, прізвище Макляк, громадянин Росії, з Норильська. Убитий своїми. Під час пошуків о 7 годині вечора я отримав кулю в спину і в тяжкому стані потрапляю в госпіталь. На наступний день, 5-го числа, гине ще одна людина. Прізвище його Єрмаков, позивний "Павук". Сам Макляк гине між четвергом і п'ятницею. 4-е число - це понеділок. у четвер його ранять в лежачому положенні, судячи з медекспертизу. А в п'ятницю він вмирає від переохолодження. Бойовики роти "Хреста" його виносять. Вони ж і вбили. Захопили в полон просто в тран її, приперли до себе. У п'ятницю він помер. У суботу викинули його тіло. Розслідування не проводиться", - розповів Бакланов.

Нагадаємо, що в зоні ООС українські військові ліквідували ворожу ДРГ.

У паблік "Вернись живим" в соцмережі розповіли, що ворожа диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) намагалася підійти до позицій 56 ОМБр в районі Донецького аеропорту. Один з наших військовослужбовців зазначив, що вороги йшли в "розвалочку" дорогий і особливо не ховалися.

"Метрів 15-20 вони йшли в повний зріст, "в розвалочку", незважаючи на постріли", - говорить військовослужбовець Віталій.

За словами військових, наш кулеметник зробив кілька пострілів - два з них були точними.

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