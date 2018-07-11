Вбивство в Бердичеві: з'явилися подробиці жорстокого злочину

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Підлітка, який підозрюється у вбивстві, затримала поліція

У Бердичеві 15-річний підліток вбив 37-річну жінку. Подробиці про подію повідомляє ТСН.

Вбиту знайшли в 800 метрах від її будинку

"Все налякані, всі говорять про це. Я вважаю, що це якийсь свавілля. Треба щоб знайшли когось", - говорить сусідка загиблої.

У вбивстві жінки підозрюють 15-річного підлітка. Його затримала поліція.

"Він з нормальної сім'ї. Звичайно, він свою провину не визнає, але докази настільки незаперечні, що прокуратура підтримала звинувачення", - зазначив начальник поліції в Житомирській області В'ячеслав Печененко.

37-річну Валерію з перерізаним горлом і десятком ножових ран знайшов перехожий. Жінка гуляла з собакою, коли на неї напали. У загиблої залишилася дочка.

Підозрюваного затримали через півтори доби. Його зняли камери заправки неподалік, а згодом знайшлися свідки, які бачили хлопця в медичних рукавичках. Їх та закривавлений одяг знайшли неподалік від місця вбивства.

За словами поліцейських, з жертвою підліток знайомий не був.

"Відсутність мотиву скоєння цього злочину. Ми можемо тільки розглядати такі версії, як психічні розлади, ми можемо розглядати версію, що може це вид якийсь небезпечної гри. Коли ми "зламали" його телефон, ми знайшли багато візитів на сайти порнографічного характеру. І найголовніше, ми знайшли в пошуковій базі, він робив пошукові запити "Як вбити людину", - розповів Печененко.

Відео: У Бердичеві підліток зарізав жінку (tsn.ua)

Правоохоронці побоюються, що вбивство могло бути скоєно під впливом груп в соцмережах - це означає, що можуть бути нові жертви. У психологів інша версія.

"На мій погляд, це перш за все психіатричний аспект. 15 років - це якраз такий підлітковий вік, коли людина самостверджується, щось шукає, намагається себе якось знайти. Є агресія, агресія смертоносна, яка накопичувалася певним чином і, знову ж, я думаю, що певним чином підшукувалося, на кого вона повинна бути спрямована", - пояснив провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості інституту соціальної і політичної психології Борис Лазоренко.

На допитах підозрюваний мовчить. Його заарештували на два місяці. Злочинцеві загрожує до 10 років ув'язнення. Прояснити його мотиви може психіатрична експертиза.

Раніше повідомлялося, що в Бердичеві 15-річний хлопець вбив жінку.

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