ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство дівчинки в Харкові: у справі з підозрюваною новий поворот

STYLERЖиття    21.05.2020 - 12:54
Вбивство дівчинки в Харкові: у справі з підозрюваною новий поворот
Підозрювану у вбивстві Тетяну Пьянову можуть перевезти в інше місце (колаж РБК-Україна)

В справі щодо вбивства 13-річної Христини П'янової з'явилися нові подробиці

Вбивство 13-річної Христини П'янової під Харковом обростає новими подробицями. Зараз стало відомо, що головну підозрювану у справі - мати дівчинки Тетяну П'янову збираються відвезти на психіатричну експертизу в інший регіон.

Як повідомляють в поліції, зараз слідчі вирішують питання про те, чи потрібно перевозити жінку в Дніпро, де є спеціалізована клініка з сучасним обладнанням.

Зараз Тетяна П'янова як і раніше знаходиться під вартою.

Нагадаємо, що Тетяну П'янову затримала поліція, коли вона оголена йшла по трасі у Харків з відрізаною головою своєї 13-річної дочки Христини.

Кримінальне провадження було відкрито за статтею 115 КК України ("умисне вбивство"). Суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Під час розгляду мати поводилася неадекватно і говорила, що її дочку звати Єва, а не Христина.

Адвокат підозрюваної намагався оскаржити обраний їй запобіжний захід і просила відправити П'янову під домашній арешт.

Засідання призначено на 28 травня.

Як ми раніше писали, з'явилися моторошні подробиці про матір дитини Тетяну. Сусіди розповіли деталі, що леденять душу

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Харківпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся