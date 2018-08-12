Вбивство багатодітної жінки-бізнесвумен: названий замовник

Фото: ілюстративне фото (tOrange.biz)

Ім'я замовника повідомив один з підозрюваних під час допиту

Жорстоке вбивство багатодітній матері, Лілії Гордєєвої, яка померла від ножових поранень, вважають замовним убивством. Як повідомляє ТСН, під час допиту підозрюваний у злочині, Олексій Єрмолович, повідомив, що одним із замовників даного епізоду був Віктор Домасенко – рідний брат Світлани Смик, судді Печерського суду.

У злочині підозрюють двох виконавців – Ермоловича і його сина, і двох замовників – Аллу Домасенко і її сина. Також, підозрюваний додав на допиті: "Я з батьком говорив. Ну, керує всім батько, скажімо так", - посилаючись на Віктора Домасенко.

Відео: Названий замовник вбивства Лілії Гордєєвої (tsn.ua)

Микита, старший син вбитої, показав журналістам автомийку – спільний бізнес подружжя Домасенко і убитої Лілії Гордєєвої, з-за якої і було скоєно вбивство. Відомо, що на додачу до загального бізнесу, замовники вбивства і жертва були кумами.

Світлана Смик відмовилася коментувати ці події, лише заперечувала свій вплив на слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялися інші подробиці цього резонансного вбивства.

Також ми нещодавно писали про те, що чоловік жорстоко убил дружину у Львівській області, а її труп він сховав у шафі.

Відео: РБК-Україна