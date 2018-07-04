Вбивство в центрі Києва: з'явилася інформація про жертву

Вбитий біля столичного ресторану чоловік був близький до кримінального авторитету

У центрі Києва в результаті стрілянини біля ресторану "Долма" помер азербайджанець, близький до відомого кримінального авторитета Олега Бакинському. Про це повідомляє видання "Факти".

Вбивство було скоєно у вівторок, 3 липня.

За даними видання, три роки тому за вбитим зі стріляниною ганялися по центру столиці бійці "Альфи" і столичні правоохоронці.

Це сталося 26 березня 2015 року на вулиці Городецького. Було скоєно замах: чоловік вийшов з дому і в нього почали стрілянину з вогнепальної зброї. Кулі потрапили в ноги жертви. Він вижив завдяки спецназівцям і міліції, які спробували схопити нападників.

Злочинці намагалися втекти на автомобілі. Їх вдалося затримати. Одним з них виявився житель Баку Агаєв Давуд Шахвелед оглу, якого вбили в Києві у вівторок, 3 липня.

Варто відзначити, що в поліції Києва розглядають кілька версій події ПП, зокрема, - замовне вбивство.

"Поліція відпрацьовує кілька версій, і безперечно одна з версій - це замовне вбивство. Однак це буде зрозуміло після встановлення особи потерпілого, його зв'язків, відпрацювання способу його життя", - розповів глава поліції Києва Андрій Крищенко.

"Ми можемо говорити, що зловмисників було як мінімум двоє, оскільки стрілець вийшов з автомобіля, який з місця пригоди зник", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Нагадаємо, постраждав у результаті стрілянини помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що названі прикмети зловмисника і його марка машини.

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