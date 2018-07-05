Вбивство жінки в ліфті: поліція затримала підозрюваного (фото)

Правоохоронці знайшли чоловіка ,якого підозрюють у скоєнні вбивства

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві жінки, яку знайшли з численними ранами в ліфті. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ оперативний" у Facebook.

Фото: Підозрюваний (facebook.com/KyivOperativ)

Поліцейські знайшли чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину, у Києво-Святошинському районі.

Фото: Підозрюваний (facebook.com/KyivOperativ)

"Під час патрулювання території Києво-Святошинський правоохоронці помітили чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки в Голосіївському районі Києва. Шансів на втечу вже не було, миттєво затриманий", – сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у вівторок, 3 липня, в ліфті житлового будинку виявили труп літньої жінки. На тілі було безліч ножових поранень і слідів від ударів молотком. У скоєнні вбивства підозрювали місцевого жителя Олександра Танасійчука, 1977 року народження. Його в той же день оголосили в розшук. Повідомлялося, що чоловік страждає на психічні захворювання.

Також повідомлялося, що поліція Києва порушила справу за фактом вбивства жінки в ліфті.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

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