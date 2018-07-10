Погрожували вилами: мешканці Закарпаття напали на поліцейського

Фото: РБК-Україна

Бешкетники влаштували бійку в кафе і погрожували "копам"

У селі Ракошино Закарпатської області бешкетник напав на поліцейських і погрожував вилами. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Інцидент стався в понеділок, 9 липня, близько десятої години вечора. У результаті події постраждав "коп". Патрульного госпіталізували в лікарню з тілесними ушкодженнями.

В поліцію повідомили про бійку в місцевому кафе. Бешкетники також пошкодили майно розважального закладу. Прибувши на виклик, патрульні побачили п'ять осіб, які поводилися зухвало. Один із зловмисників почав погрожувати вилами.

Учасниками конфлікту виявилися 24-річний житель Мукачева району, і двоє жителів села Домбоки 27 та 32 років.

Фото: facebook.com/zakpolice

Поліцейські кілька разів попереджали зловмисника про можливі наслідки. Він кинув вила на землю і пішов на патрульних з кулаками. Чоловіка затримали. Однак коли інспектор одягав на правопорушника наручники, інший чоловік з цієї ж компанії вдарив "копа" залізним стільцем.

З тілесними ушкодженнями патрульного доставили в лікарню, а порушників – в поліцейський відділок.

Скріншот поста (facebook.com/zakpolice)

Раніше житель Рівненської області з вилами напав на "копа". 25-річного правоохоронця госпіталізували в лікарню. Пізніше стало відомо, що стан молодого поліцейського, якого проткнули вилами, погіршився. Співробітник поліції Олександр Гордійчук помер в медустанові.

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