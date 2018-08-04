Погрожували водієві і вимагали від нього гроші: у Києві в ДТП збили жінку

Фото: Нічне ДТП (Колаж РБК-Україна)

Аварія сталася недалеко від ТЦ "Леруа Марлен"

У Києві на Броварському проспекті недалеко від ТЦ Леруа Марлен, у Києві, сталося ДТП - Volkswagen Caddy збив жінку. Про це повідомляє "Інформатор", вказуючи на те, що аварія сталася близько 22:30.

Зі слів пасажира автомобіля стало відомо, що вони рухалися з боку Лісового масиву на невеликій швидкості. Проте в якийсь момент постраждала спробувала перебігти проїжджу частину в недозволеному місці і потрапила під колеса машини. Незважаючи на низьку швидкість руху, водій не зміг вчасно зреагувати на ситуацію, і жінка постраждала.

Але найцікавіше почалося пізніше, до місця аварії підбігла група молодих людей ромської національності. Вони почали погрожувати водієві, і після недовгих розмов запропонували заплатити їм матеріальну компенсацію, щоб "зам'яти" цю справу. Власник автомобіля відмовився від цих пропозицій" і зателефонував у "швидку" і поліцію.

Фото: у Києві в ДТП збили жінку (informator.ua/Александр Калиничук)

Товариші постраждалої вирішили не чекати прибуття представників влади і зникли з місця події. Що стосується самої жінки – вона була госпіталізована з травмою голови.

Нагадаємо, у столиці сталося ще одне ДТП, постраждала студентка-іноземка. Також, в Києві медики просять допомоги у пізнанні невідомої дівчини, доставленої в лікарню без свідомості і з травмами, отриманими в результаті аварії. Крім того у Запоріжжі водій автобуса возив пасажирів, перебуваючи під впливом заборонених речовин.

Відео: РБК-Україна