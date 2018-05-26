"Погрожують штрафом": у Києві вимагають зняти банер в підтримку Сенцова

Відповідні вимоги висунула київська влада

Сьогодні, 26 травня, співробітники київської мерії зажадали від активістів зняти повішений раніше банер в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомила українська журналістка, письменниця і кінорежисер Марія Старожицька на своїй сторінці в Facebook.

"Терміново. Преса, телебачення – до Будинку кіно, що на вулиці Саксаганського, 6. Управління реклами вимагає зняти тільки що повішений банер на підтримку Олега Сенцова. Погрожують штрафами співробітникам установи", - сказала вона.

Більш того, Старожицька уточнила, що зараз активісти тимчасово зняли банер і чекають вирішення конфлікту.

Фото: Скріншот поста (facebook.com/starozhytska.mariia)

Не змогли стримати свої емоції і користувачі мережі, які не зрозуміли сенсу вимог чиновників.

"Що за фігня відбувається?", - сказала користувач Катерина Липа.

"Улюблене місто хоче спати спокійно. Слів пристойних немає", - підкреслив юзер Юлія П'ятецька.

"І як це зрозуміти? Хто поруч – підтягуйтеся", - уточнила користувач Ірина Плехова.

До речі, у столиці України "підпалили" російське посольство, щоб нагадати Кремлю про питання з політв'язнями. Відповідне відео опублікував Дмитро Кліщік.

"Проекція на посольство Росії в Києві. Полум'я і портрети в'язнів совісті – Олега Сенцова та інших українців, які опинилися в російських в'язницях за свої політичні переконання. Близько трьохсот людей зібралося тут, зараз, близько посольства", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Супрун закликала міністрів охорони здоров'я всього світу вимагати від РФ звільнити політв'язнів. Росія не дає можливості українським медикам надавати допомогу і стежити за станом здоров'я політв'язнів.

"Я нещодавно була в Женеві, там виступала перед Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я і говорила саме про наших політв'язнів. І про те, що Російська Федерація не дає нам доступ як лікарям до них, щоб ми могли їм надавати допомогу. І ми не знаємо, в якому вони стані", - сказала вона.

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